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Киргизия потратила на обслуживание госдолга около 2,2 млрд рублей

Экономика

Государственный долг Киргизии достиг 302 млрд рублей

Бишкек, 6 сентября 2018, 15:07 — REGNUM  Траты республиканского бюджета Киргизии по ведомственной классификации в августе 2018 года составили в общей сложности свыше 10,8 млрд сомов (10,7 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

Из этой суммы больше всего денег направлено на обслуживание государственного долга направлено 2 млрд 207,1 млн сомов (свыше 2,18 млрд рублей), на выплату зарплат бюджетникам — более 1 млрд 767,9 млн сомов (1,75 млрд рублей) и на расходы по статье «Здания и сооружения» — свыше 1 млрд 378,9 млн сомов (более 1,36 млрд рублей)

Также из республиканского бюджета потрачено 730,9 млн сомов (723,6 млн рублей) на выплату пособий по социальной помощи населению и более 11,8 млн сомов (около 11,7 млн рублей) — на пособия по соцобеспечению.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 411 млн (около 302 млрд рублей по текущему курсу). Из этой суммы внешний долг превышает $3 млрд 809 млн (около 260,8 млрд рублей), внутренний — $602 млн (41,2 млрд рублей).

Отметим, что в минувшем году бюджет Киргизии потратил на выполнение обязательств по обслуживанию государственного внешнего долга $157,3 млн (более 10,7 млрд рублей по текущему курсу).

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Внешний долг Киргизии
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