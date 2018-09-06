Великий Новгород, , 15:06 — REGNUM Пенсионную реформу нужно проводить, сейчас самое время, потому что выросла продолжительность жизни. Также федеральный бюджет не может постоянно содержать Пенсионный фонд РФ (ПФР). Ранее бюджет ПФР был рассчитан на продолжительность жизни 60−65 лет, сейчас она выросла выше 70 лет, для ПФР это выносимая ноша, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор МК «СПЛАВ» (Новгородская область) Сергей Карасев.

Кроме того, власти понимают, что маленькую пенсию платить недостойно, пенсионерам надо повысить качество жизни. Поэтому мера своевременная, и правительство РФ предпринимает правильные шаги.

«При этом хочется отметить, что на рынке труда поколение 90-х упущено, то есть сейчас работают совсем молодые специалисты или возрастные работники, людей среднего возраста практически нет. Возрастные работники хотят работать, они востребованы, имеют преференции и передают опыт молодым. Как работодатель, я с удовольствием беру людей предпенсионного возраста на работу», — высказал свое мнение Карасев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»