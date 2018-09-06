На Украине в шестой раз за последний год повысили учетную ставку

Киев, , 15:02 — REGNUM До 18% годовых повысит с 7 сентября учетную ставку Национальный банк Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Нацбанка Украины, потребительская инфляция на Украине снизилась в июле до 8,9%, что почти соответствует целевому диапазону. Базовая инфляция также замедлилась до 8,8%. В результате регулятор сохранил прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и до 5% к 2020 году. Тем не менее НБУ повысил учетную ставку для того, чтобы сдержать инфляцию.

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Напомним, за последний год это шестое повышение учетной ставки на Украине. В октябре 2017 года НБУ повысил ставку с 12,5% до 13,5%. После этого ставка повышалась в декабре 2017 года, январе, марте и июле 2018 года.