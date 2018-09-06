Медведев рассказал о качестве исполнения федеральных целевых программ

Москва, , 14:58 — REGNUM В России из 12 федеральных целевых программ (ФЦП), которые нуждаются в корректировке финансирования, исправлена пока только половина, заявил 6 сентября на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Обращаю на это внимание. Здесь есть над чем работать, — заявил Медведев. — Важно, чтобы средства поступали по адресу, в срок, в полном объёме и использовались максимально эффективно».

По его словам, в настоящее время в России действуют 23 ФЦП, которые финансируются из открытой части федерального бюджета, на их выполнение в первые полгода было направлено около 119 млрд рублей. Однако их финансирование несколько отстает от прошлогодних показателей, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев призвал руководителей Крыма и Севастополя не допускать отставания по срокам выполнения федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

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