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На конференции «Биотехмед-2018» представят холодильник для вакцин

Экономика

Оборудование российского предприятия создается по поручению президента об увеличении выручки от реализации гражданской продукции

Москва, 6 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  Специальный холодильник для хранения вакцин представят специалисты концерна «Техмаш» на конференции «Биотехмед-2018», которая будет проходить в Геленджике 10−11 сентября, сообщает пресс-служба предприятия.

«Подобная техника незаменима в больницах, лабораториях и диагностических центрах, на фармацевтических предприятиях, в прививочных кабинетах», — говорится в сообщении.

Вместе с холодильником медицинским специалистам будет показан морозильник, а также два вида бактерицидных облучателя-рециркулятора, предназначенных для обеззараживания воздуха.

Отмечается, что таким образом концерн реализует поручение президента России Владимира Путина и стратегию, утвержденную Ростехом («Техмаш» входит в госкорпорацию). Эти документы направлены на четырехкратное увеличение выручки от реализации гражданской продукции к 2025 году.

Как пояснил гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин, концерн непрерывно осваивает новые виды холодильной медтехники, соответствующей стандартам системы GMP и Холодовой цепи.

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