ФСК «Лидер» не собирается ликвидировать производство и сокращать персонал

Москва, , 14:41 — REGNUM ФСК «Лидер» не собирается ликвидировать производственные мощности комбината. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе компании, комментируя публикацию «Новых Известий».

Издание сообщало, что «Лидер» планирует ликвидировать комбинат, а на месте входящих в него Ростокинского, Краснопресненского и Хорошевского заводов построить очередные жилые микрорайоны. По данным «Новых Известий», после покупки «ДСК-1» компанией «ФСК «Лидер» на комбинате уже прошли сокращения, было уволено около 2 тысяч человек, а теперь могут быть уволены еще около 5 тысяч.

«Согласно стратегии компании, сейчас происходит процесс переоснащения мощностей заводов, — заявили в ФСК «Лидер». — На Ростокинском заводе ЖБК в одном из цехов происходит подготовка строительной площадки под установку новых технологических линий, в то время, как другой цех продолжает работать в штатном режиме».

Кроме того, в компании отметили, что «в настоящее время сокращения на АО «ДСК-1» не планируются. Оптимизация численности персонала прошла более двух лет назад, в связи с изменившейся производственной программой домостроительного комбината. Сейчас ведется плановая работа по перераспределению сотрудников по подразделениям, а также набор специалистов на имеющиеся вакансии в производстве, строительстве и проектировании».

«В ДСК-1 полностью соблюдается трудовое законодательство РФ, — подчеркнули в ФСК «Лидер». — Заработная плата и дополнительные надбавки, выплачиваются в установленные срок и в полном объеме. У сотрудников оплачиваемые отпуска и больничные листы».

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