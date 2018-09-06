«Пенсионная реформа даёт возможность продлить активность человека»

Петрозаводск, , 14:19 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос многогранный. С одной стороны, государство, проводя пенсионную реформу, даёт возможность человеку продлить свою активность. С другой стороны, многие рассчитывали уйти на пенсию в определенно время и заняться своими делами. При этом большинству людей предпенсионного возраста интересно работать, им скучно не работать, поэтому и на пенсии они продолжают трудовую деятельность. заявил корреспонденту ИА REGNUM директор филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (Республика Карелия) Владимир Семикопенко.

Есть, кончено, и отрицательные моменты, связанные со становлением процесса проведения пенсионной реформы в стране, — работодатели неохотно принимают на работу возрастных работников. Но, учитывая общее стратегическое направление и настрой, эти негативные моменты будут поправляться и в итоги и работодатели, и работники придут к положительному результату. В целом повышение пенсионного возраста — это положительный тренд. Люди предпенсионного возраста — это уже устоявшиеся кадры, они работоспособны, и ответственны, безусловно, производство в них нуждается

«Президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения дал дополнительные предложения по оптимизации процесса повышения пенсионного возраста и сделал значительные послабления в пенсионном законодательстве. Механизм проведения реформа до конца не отработан, будут вноситься еще поправки. Но в целом отношение к инициативе властей положительное, процесс становления надо как можно раньше преодолеть. А чтобы процесс проходил продуктивно, многое будет зависеть от продуманных шагов властей», — высказал свое мнение Семикопенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»