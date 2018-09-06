Как либералы саботируют реформы Владимира Путина

Игорь Дмитриев, , 15:45 — REGNUM

Накануне выборов президента страны в марте текущего года многие эксперты говорили о том, что после выборов властям надо будет вернуться к внутренней политике и экономике, так как в этом состоит основной запрос населения.

Реализуя политический курс на «суверенную демократию», государственные СМИ и прежде всего телеканалы сильно перестарались и перекормили людей шоу про Украину, масонскими заговорами и прочими планами Даллеса.

При этом о действительно серьезных и наболевших внутренних проблемах страны — росте НДС, нестабильности рубля, пенсионной реформе и главное — выборе экономического пути, которым должна дальше идти Россия, практически вообще ничего не говорится.

Это мы видим на примере обсуждения пенсионной реформы — правительство и чиновники, по сути, самоустранились и не организовали эффективного диалога с народом по этой теме. В результате президенту пришлось лично браться за этот вопрос и выступать со специальным обращением. Да, острота несколько спала, однако нельзя же президентом все время затыкать неспособность и неумение правительства эффективно исполнять стоящие перед ним задачи.

В результате у людей выработался стойкий иммунитет к Украине и другим внешним темам и острый запрос на внутреннюю проблематику. Казалось бы, чиновникам стоит поддержать этот тренд в информационном плане и действительно приступить к решению наиболее актуальных проблем. Однако вместо этого они пытаются выслужиться перед президентом и любыми способами показать, что ситуация якобы под контролем. Однако то тут, то там прорывает, и эти дыры одними голыми заявлениями чиновников не заделать.

В результате кризис управления экономикой приводит к политическому кризису. Что мы и увидели 2 сентября на прошедших по всей стране акциях протеста против повышения пенсионного возраста, рефреном которых стали лозунги против политики «либерал-экономистов», Центробанка и налоговиков.

А что наши чиновники? А они и в ус не дуют. Так, 4 сентября на пресс-конференции в рамках проходящего в Сочи Глобального форума Альянса за финансовую доступность глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась на тему перспектив денежно-кредитной политики, фактически анонсировав повышение ключевой ставки ЦБ — стоимости кредитных денег. По словам Набиуллиной, приходится учитывать волатильность на мировых финансовых рынках, а также ускорение темпов инфляции, в первую очередь в связи с внешними обстоятельствами. Примечательно, что слова эти транслировались в видеообращении Эльвиры Набиуллиной, личным присутствием банкиров она не почтила, потому что в этот момент находится в США, где должна выступить в штаб-квартире МВФ.

В связи с такого рода высказываниями, возникает один недоуменный вопрос: если в рамках действующей экономической системы мы не можем контролировать «повышенную волатильность на мировых финансовых рынках, а также ускорение темпов инфляции, в первую очередь в связи с внешними обстоятельствами», то, может, нам надо просто сменить эту экономическую систему на ту, которой эти «волатильности» и «внешние факторы» по барабану?

Как можно строить «суверенную демократию» по собственным лекалам и не пытаться сделать суверенной базовое — экономику? Это же из басни про лебедя, рака и щуку! В системе мобилизационной экономики СССР, например, когда во всем мире был очередной экономический кризис, а в США бушевала депрессия, мы спокойно развивались с темпами роста ВВП по 10−18% в год и нам были не важны любые все волатильности и внешние факторы.

И если бы Набиуллина действительно думала о стране, то в чем проблема прийти к президенту и сказать, что надо менять систему и, в частности, выводить Центробанк из Базельской системы, а рубль из бреттон-вудской? Вместо этого повышается ставка, ускоряется инфляция, за первые три месяца текущего года из страны уже утекло 17,2 млрд долларов, что в 6,3 (!) раза больше, чем за октябрь-декабрь 2017 года.

Или возьмем тот же «Сбербанк». По итогам первого полугодия «Сбербанк» заработал 427,5 млрд рублей. Причем прибыль, полученная «Сбербанком», была направлена не на инвестиции внутри страны, как это планируют сделать сейчас с крупными российскими сырьевыми компаниями, а на выплату астрономических дивидендов акционерам-нерезидентам, которые контролируют почти половину так называемых «свободных акций» крупнейшего госбанка России.

В результате по решению годового собрания акционеров за 2017 год на эти цели было потрачено более 270 млрд рублей, что является абсолютным максимумом. На этом фоне в «Сбербанке» идут полномасштабные кадровые сокращения. Только за первое полугодие текущего года господин Греф уволил почти 11 тысяч сотрудников в отделениях госбанка по всей России.

То есть, с одной стороны, иностранные собственники российского банка обогатились, а сотрудники банка, российские граждане оказались уволенными! Естественно, на таком фоне будет проваливаться любая пропаганда о внешних успехах страны — ведь внутри мы идем от проблемы к проблеме.

Честно говоря, наблюдая за действиями экономического насквозь либерального блока правительства, создается устойчивое ощущение того, что либералы исподтишка возвращают Россию в 90-е и осуществляют ползучую «гайдаризацию» всей российской экономики.