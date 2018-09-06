За 2 недели до моратория: «Татфондбанк» взыскал с акционера 300 млн рублей

Казань, , 14:05 — REGNUM Конкурсный управляющий «Татфондбанка» «взыскал» с крупного акционера банка, аффилированного с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным, ООО «Новая нефтехимия» 300 млн рублей. Эти деньги были переведены со счёта компании в ТФБ на счёт в «Татагропромбанке», акционером которого ООО также является. Арбитражный суд Татарии по требованию конкурсного управляющего признал сделку — перевод, совершённый за несколько недель до ввода моратория в ТФБ, недействительной. Так как ООО «Новая нефтехимия» на сегодня также признана банкротом, требование о 300 млн рублей включено в реестр кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитражный суд Татарии включил требование на 300 млн рублей в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Новая нефтехимия», которая является акционером ТФБ с долей более 18% и акционером «Татагропромбанка», где имеет долю более 46,5%.

Ранее суд признал «недействительной сделкой перевод 28.11.2016 года должником денежных средств в размере 300 000 000 рублей со счета 40 700 810 600 000 004 096 в ПАО «Татфондбанк» на свой счет No43807810300000000005 в ООО «Татагропромбанк»», а также были применены последствия недействительности сделки — «взыскано с должника в пользу ПАО Татфондбанк» 300 000 000 рублей и восстановлено на вышеуказанном счете должника в ПАО «Татфондбанк» 300 000 000 рублей».

Напомним, с 15 декабря 2016 года в отношении ТФБ был введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это не помогло, восстановить финансовое состояние банка не удалось и в марте 2017 года он лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. Сумма долгов перед свыше 18 тыс. кредиторами на начало августа 2018 года у банка превышает 158 млрд рублей. Продолжается расследование уголовных дел, возбуждённых по факту мошенничества и хищений средств банка под видом выдачи кредитов и иных операций. Фигурантом части этих дел является экс-глава правления банка Роберт Мусин.

«Татагропромбанк» также следом за ТФБ лишился лицензии, а в мае 2018 года был обанкрочен. ООО «Новая нефтехимия» продержалось дольше — наблюдение в отношении неё ввели осенью 2017 года, оно действовало до февраля 2018 года. К тому моменту долги ООО приближались к 4 млрд рублей. В августе 2018 года ТФБ потребовал с компании еще 1,231 млрд рублей, требование пока не рассмотрено.

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19 марта 2018 года компания была признана банкротом и находится под конкурсным производством.

«В соответствии с отчетом у должника имеются активы балансовой стоимостью 442 116 000 рублей. Согласно финансовому анализу восстановить платежеспособность должника не представляется возможным; имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему; признаки преднамеренного и (или) фиктивного банкротства выявлены», — отмечалось в определении суда с уточнением, что на середину марта 2018 года в реестр требований включены кредиторы третьей очереди с суммой более 3,927 млрд рублей, а кредиторы первой и второй очереди отсутствуют.