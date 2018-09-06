В Свердловской области убрано почти 20% урожая

Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Свердловской области уже убрано почти 20% запланированного урожая. Об этом на заседании областного правительства заявил глава регионального минсельхоза Дмитрий Дегтярёв.

Уборка зерновых и зернобобовых успешно проведена с 64 тыс. га. Закончат к концу октября. Кормовых культур заготовлено 83% на одну условную голову скота. Активно убирают картофель и овощи.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министру держать ход уборки на особом контроле. Также министру предстоит отслеживать, насколько эффективна поддержка, оказываемая аграриям, и сообщать обо всех тех ситуациях, которые так или иначе могут повлиять на сроки работ.