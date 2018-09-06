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В Свердловской области убрано почти 20% урожая

Экономика

Губернатор поручил областному минсельхозу держать ход уборки на особом контроле

В Свердловской области убрано почти 20% урожая
Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 13:51 — REGNUM  В Свердловской области уже убрано почти 20% запланированного урожая. Об этом на заседании областного правительства заявил глава регионального минсельхоза Дмитрий Дегтярёв.

Уборка зерновых и зернобобовых успешно проведена с 64 тыс. га. Закончат к концу октября. Кормовых культур заготовлено 83% на одну условную голову скота. Активно убирают картофель и овощи.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министру держать ход уборки на особом контроле. Также министру предстоит отслеживать, насколько эффективна поддержка, оказываемая аграриям, и сообщать обо всех тех ситуациях, которые так или иначе могут повлиять на сроки работ.

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