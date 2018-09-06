«Возрастные квалифицированные специалисты востребованы на рынке труда»

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Пенсионную реформу надо было проводить намного раньше, власти немного запоздали. Если бы это сделать раньше, она была более плавная и безболезненная. Сейчас ситуацию нет смысла затягивать. Все страны СНГ давно повысили пенсионный возраст, Россия находится в роли догоняющей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (АО «Уралтрансмаш», Свердловская область) Владимир Городилов.

Меры, которые принимают власти по улучшению пенсионной системы в РФ, правильные. Выступление президента РФ Владимира Путина показало, что нужно было лучше прорабатывать некоторые моменты пенсионной реформы, но, тем не менее, тренд положительный, тот, который необходим стране, власти взяли верное направление.

«Производству нужны кадры, в том числе и люди предпенсионого возраста, есть объемы, есть загрузка, есть востребованность, специалисты очень нужны. Преемственность поколений, к сожалению, была потеряна, поэтому профессионалов в возрасте с удовольствием принимаем на работу, а к тем, которые продолжают работать, относимся с уважением к его опыту и знаниям. Потерять квалификацию можно, если не работать, если человек трудится, он находится всегда в тонусе, и не может потерять профессиональные навыки, — высказал свое мнение Городилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»