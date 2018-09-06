«Тема криптовалют стала огромным информационным пузырем»

Москва, , 13:37 — REGNUM Тема криптовалют в российской медийной среде стала звучать в 200 раз чаще. Об этом 6 сентября заявила на Московском финансовом форуме генеральный директор Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тема криптовалют стала фактически огромным информационным пузырем, — констатировала она. — Мы смотрели медийную среду — в 200 раз за год увеличилось упоминание этой темы в СМИ. За конец прошлого уровень информированности граждан РФ [о криптовалютах] около 20%. В этом году эта цифра на порядок выше. Наибольший интересант — это молодая мужская аудитория до 25 лет».

При этом Имаева уточнила, что отвечая на вопрос о надежности такого инструмента, только 35% этих интересантов ответили верно.

«Очевидно, что здесь кроется рисковая зона, — сказала Имаева. — При этом ситуация усугубляется на фоне низкой цифровой грамотности. По нашим данным, только 25% населения обладает высоким уровнем базовой цифровой грамотности и речь идет об основах критического мышления и возможности понимания рисков, которые дает информационная среда. Этому надо обучать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме президент центра стратегических разработок Павел Кадочников заявил, что криптовалюты начинают выполнять функцию средства платежа, но мало кто понимает, как в действительности работать с криптовалютами, а многие государства видят в криптовалютах угрозу монополии на эмиссию.

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