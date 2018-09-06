Рост инфляции в 2019 году не ограничится 5%

Москва, , 13:35 — REGNUM Ускорение инфляции в 2019 году будет ощутимым, как для граждан, так и для бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Министерство экономического развития изменило свои прогнозы по росту инфляции в начале 2019 года, сообщил глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, показатель может превысить целевое значение в 4% и достигнуть 5%. Этому будет способствовать ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары, считает министр.

«Рост до 5% будет достаточным, чтобы стать ощутимым. Особенно, если учитывать, что в предыдущие годы рост инфляции был максимально слабым, а в отдельные моменты и вовсе отсутствовал», — считает Люшин.

Изменение показателя неизбежно окажет негативное влияние на экономику страны в целом. При этом, по словам эксперта, в первую очередь от роста инфляции пострадают обычные граждане.

«Рост инфляции негативно отразится на платежеспособности населения, что также крайне неположитетельно скажется на экономике страны в целом», — отметил Люшин.

Однако, опасается он, прогнозы главы минэкономразвития ещё могут поменяться, так как 5% — не предел для роста инфляции.

«Скорее всего этим не ограничится, так как сейчас на рост инфляции влияет, в основном, динамика слабеющего рубля. Увеличение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% пока еще не закладывается. Поэтому в начале 2019 года инфляция может дойти и до 6−7%», — предполагает Люшин.

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