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Металлурги Италии договорились с Arcelor Mittal о сохранении рабочих мест

Экономика

Почти все сотрудники крупного предприятия в Таранто сохранят свои рабочие места

Лечче, Италия, 6 сентября 2018, 13:35 — REGNUM  Профсоюз итальянской металлургической компании Ilva, владелец компании — Arcelor Mittal и представители правительства страны пришли к соглашению о создании новых рабочих мест на предприятии, сообщает Rainews в четверг, 6 сентября.

Переговоры длились 18 часов, все стороны остались довольны их итогами, рассказал журналистам по окончании совещания вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Рабочие места получат 10 700 сотрудников компании. Это сопоставимо с общим числом нынешних сотрудников.

Ранее существовала угроза сокращения как минимум 400 человек при перерегистрации компании. Другая угроза состояла в том, что рабочие получат новые контракты не сразу, а в течение нескольких лет.

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Экономика Италии
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