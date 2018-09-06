Металлурги Италии договорились с Arcelor Mittal о сохранении рабочих мест

Лечче, Италия, , 13:35 — REGNUM Профсоюз итальянской металлургической компании Ilva, владелец компании — Arcelor Mittal и представители правительства страны пришли к соглашению о создании новых рабочих мест на предприятии, сообщает Rainews в четверг, 6 сентября.

Переговоры длились 18 часов, все стороны остались довольны их итогами, рассказал журналистам по окончании совещания вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Рабочие места получат 10 700 сотрудников компании. Это сопоставимо с общим числом нынешних сотрудников.

Ранее существовала угроза сокращения как минимум 400 человек при перерегистрации компании. Другая угроза состояла в том, что рабочие получат новые контракты не сразу, а в течение нескольких лет.