В Новгородскую облдуму внесли проект о сохранении предпенсионных льгот

Великий Новгород, , 13:32 — REGNUM Фракция «Единой России» в Новгородской областной думе проработала изменения областного законодательства о сохранении льгот для жителей региона предпенсионного возраста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, законопроект «О социальной поддержке и налоговых льготах для отдельных категорий граждан» вносится фракцией на рассмотрение депутатов областной думы.

По словам руководителя фракции, депутата Сергея Бусурина, существующие в настоящее время льготы для лиц пенсионного возраста (для женщин в возрасте от 55 лет и старше и для мужчин, достигших возрасте 60 лет и старше) будут сохранены.

Речь идёт о таких мерах поддержки, как ежемесячная денежная выплата (сейчас составляет 487 рублей); компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по установленным нормативам; оплата 50% стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте; возмещение расходов, связанных с зубопротезированием и необходимостью проезда в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по территории области; частичная компенсация расходов, связанных с приобретением проездного билета на проезд в городском и пригородном автомобильном транспорте.

«Эти льготы будут предоставляться лицам, имеющим право на присвоение звания «Ветеран труда», — пояснили в пресс-службе Новгородской областной думы.

Кроме того, изменения предлагается внести в областной закон «О транспортном налоге» и предоставлять гражданам этой возрастной категории льготы, предусмотренные в настоящее время для пенсионеров. Для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 120 лошадиных сил по транспортному налогу предусмотрена 80-процентная льгота, для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, грузовиков (изготовленных на базе легковых автомобилей ГАЗ, ВАЗ, ИЖ, «Москвич», грузовых автомобилей УАЗ с мощностью двигателя до 100 л.с. с годом выпуска до 1994 года включительно), а также владельцев мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторных лодок с мощностью двигателя до 30 л.с. — предусмотрена 50-процентная льгота.

Финансироваться эти меры социальной поддержки будут из регионального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин в своём обращении по пенсионной реформе к гражданам страны предложил смягчающие меры, а также заявил о необходимости сохранения региональных льгот при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.