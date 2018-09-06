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Какую опасность таит в себе переход на расчеты в криптовалютах?

Экономика

«В чем новая реальность?»

Какую опасность таит в себе переход на расчеты в криптовалютах?
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Москва, 6 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Криптоваюты начинают все активнее применяться в качестве средства платежа, считает президент центра стратегических разработок Павел Кадочников. Об этом он сообщил 6 сентября на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если смотреть на то, что происходит в РФ, то в целом можно сделать вывод, что государство ведет себя как всегда, — констатировал Кадочников. — Сначала не замечают новую реальность, а потом начинают внедрять уголовный кодекс. В чем новая реальность? Растет оборот приобретения криптовалют. Криптовалюты начинают выполнять функцию средства платежа. Мало кто понимает, как работать с криптовалютами. Как провести налоговую операцию, надо ли платить НДС при покупке с использованием криптовалют? Россия не самая привлекательная юрисдикция, чтобы проводить эти операции».

По словам Кадочникова, все государства видят в криптовалютах угрозу монополии на эмиссию.

«Из них главная более-менее понятна, — сказал Кадочников. — Это угроза монополии на эмиссию. Большинство стран не могут себе позволить этого допустить. Второй риск — это публичные риски: терроризм, отмывание, уход от налогов, нарушение законодательства о ценных бумагах. Третье это нарушение прав потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогамАндрей Макаров («Единая Россия») заявил, что регионы России не успевают перестраиваться вслед за потоком задач государства и часто не знают, чего им ждать.

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Московский финансовый форум
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