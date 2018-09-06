Российским промышленникам предоставят льготные займы на цифровизацию

Москва, , 13:01 — REGNUM В целях поддержки цифровизации экономики российский Фонд развития промышленности (ФРП) объявил о старте программы предоставления льготных займов, сообщает 6 сентября пресс-служба Минпромторга РФ.

Программа «Цифровизация промышленности» направлена на внедрение новых решений, которые позволят оптимизировать производственные процессы на предприятиях. Получить льготный кредит по этой программе смогут «предприятия самого широкого круга отраслей».

«Производители смогут получить займы на сумму от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн рублей», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, добавив, что объем софинансирования проектов за счет собственных или привлеченных средств должен составлять не менее 20% бюджета проекта.

Отмечается, что процентная ставка по программе будет зависеть от проекта и составит 1−5% годовых. Минимальная ставка будет действовать в случае приобретения заявителем отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа, либо при участии в проекте системного интегратора с российской «пропиской».

Программа «Цифровизация промышленности» призвана оптимизировать производства за счет применения цифровых технологий, прежде всего программного обеспечения. Разработчики программы полагают, что следствием поддержки отечественных промышленников станет повышение эффективности производственных и технологических процессов.

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