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Депутат Рады: УЖД используют «лазейки» в законах для собственной выгоды

Экономика

При перевозке на 75% пустых контейнеров государство полностью оплачивает услугу

Депутат Рады: УЖД используют «лазейки» в законах для собственной выгоды
Нашлась лазейка

Киев, 6 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) пускают на контейнерные поезда на 75% пустыми, чтобы получить неправомерную выгоду, заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения Виталий Куприй, сообщает 6 сентября УНИАН.

По его словам, при загрузке контейнерных поездов только на 25%, их перемещение оплачивается государством, а заказчики перевозок могут не возмещать стоимость услуги. Пользуясь данной «лазейкой», УЖД предоставляют отдельным компаниям возможность хорошо заработать, в частности, этим пользуются частные компании, работающие в Одесском порту.

Напомним, многие представители украинского бизнеса не раз заявляли, что УЖД необоснованно повышают тарифы на грузоперевозки, нанося ущерб предпринимательству в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Регуляторная служба Украины: УЖД повышают тарифы для собственной выгоды

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