Нефть демонстрирует резкую понижательную коррекцию

Москва, , 12:47 — REGNUM После достижения максимальных значений около уровня $80 за баррель нефтяные фьючерсы продемонстрировали резкую понижательную коррекцию. Сегодня, 6 сентября, североморская смесь Brent торгуется чуть ниже $77. Но до тех пор, пока цена удерживается выше отметки $77,40, говорить о развороте среднесрочной тенденции преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Из-за праздников в начале недели сместился срок публикации данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Сегодня свой отчет предоставит министерство энергетики США. Прогнозируется снижение запасов на 2,2 млн баррелей, что может вернуть интерес к покупкам или как минимум стабилизировать цены в сложившихся диапазонах.

«Таким образом, Brent будет торговаться в зоне $76,025−77,50, легкий американский сорт стабилизируется около отметки $68 за баррель», — считает эксперт.

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