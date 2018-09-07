Постепенное закрытие украинских угольных шахт названо «реконверсией»

Киев, , 03:19 — REGNUM Из средств, выделенных на мероприятия по охране труда и повышение техники безопасности на угольных предприятиях, украинские власти выделили 100 млн грн на погашение долгов по зарплатам, однако суммарно долги перед шахтерами уже достигли 1 млрд грн. Ситуация привлекает внимание оппозиции, а президент Украины накануне Дня шахтера встретился с с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и заявил, что ему «приятно, что уголь из Пенсильвании везут электровозы из Пенсильвании». Что именно происходит в сфере украинской энергетики, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Украинские шахты будут постепенно закрывать — или, по выражению гендиректора Директора ископаемых видов топлива Максима Федотова, реконверсировать:

«Речь идет не о немедленном закрытии шахт, а о перспективном развитии региона, стратегическом видении. Мы уже сейчас должны думать, что с этими шахтами делать в дальнейшем».

Федотов указывает, что Минэнергоугля придерживается Плана приоритетных действий правительства и Плана мероприятий по реализации этапа «Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)» Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Однако намеченной повышение тарифов на железнодорожные перевозки грозит многим шахтам не дожить до этих сроков:

«Они что, собираются уничтожить угольную отрасль? — считает председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Туманов. — Это будет катастрофическим, будет очень плохо угольной отрасли. Особенно, что касается предприятий государственной формы собственности, там просто полный завал сейчас — задолженность по зарплате 4 месяца, постоянное недофинансирование, и, если поднимется ж/д тариф, — это просто убивает».

Что же касается поставок угля из России, по мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, заменить для Украины российский уголь не могут даже взятые вместе ЮАР, США и Австралия: в том числе по той причине, что на уголь этих стран уже есть стабильные покупатели и они не могут быстро нарастить добычу до нужного Украине объема.

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