Рубль могут вывести из состояния хрупкого равновесия

Москва, , 12:41 — REGNUM Цены на нефть вначале текущей недели (3 сентября) приближались к годовым максимумам в ожидании сокращения поставок из-за тропического шторма, но были отброшены вниз промежуточными данными о росте запасов сырой нефти в США. Стоимость нефти марки Brent в итоге снизилась чуть более 3% и на утро 6 сентября котировки находятся на отметки $77,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Колебания цен на чёрное золото никак не повлияли на курс национальной валюты. 5 сентября рубль так же стойко, как и изменения нефтяных котировок пережил лавину распродаж на валютных рынках развивающихся стран, в том числе и входящих в БРИКС (Индия, ЮАР, Бразилия). Главным образом от резкой девальвации рубль остановило заявления главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиулиной о возможности повышения ключевой ставки.

«Однако укрепление доллара на международном валютном рынке в преддверии выхода 7 сентября отчета по занятости в США, который способен подтвердить ожидания повышения процентной ставки ФРС в сентябре, может вывести рубль из состояния хрупкого равновесия. До конца текущей недели ослабление рубля может продолжиться к ближайшей отметке, не достигнутой на прошлой неделе — 69 рублей за доллар», — считает эксперт.

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