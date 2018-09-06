Псковские власти сохранят и проиндексируют действующие возрастные льготы

Псков, , 12:36 — REGNUM Власти Псковской области планируют сохранить региональные «возрастные» льготы для жителей региона (для женщин, достигших возраста 55 лет, и для мужчин от 60 лет). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, соответствующие законодательные инициативы уже проработаны: законопроект будет рассмотрен 27 сентября, на первой после парламентских каникул сессии Псковского областного собрания депутатов.

Изменения в законы Псковской области касаются мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Речь идёт о ветеранах труда Псковской области, тружениках тыла и специалистах, проживающих в сельской местности, которые в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство в 2019 году выйдут на пенсию позже запланированного срока.

«Эти категории граждан начнут получать выплаты не при наступлении пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), а по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, для них будут сохранены льготы на проезд в городском, пригородном и железнодорожном транспорте», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас такими мерами социальной поддержки пользуются более 96 тыс. жителей Псковской области, расходы областного бюджета на эти цели составляют около 1 млрд рублей.

«Сохранение льгот — лишь первый наш шаг. Следующий — индексация региональных льгот для людей предпенсионного возраста с 2019 года», — заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

По его оценке, на это потребуется дополнительно около 30 млн рублей. Он дал поручение предусмотреть необходимые средства в бюджете Псковской области на 2019 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к жителям страны по вопросу изменения пенсионной системы. Глава государства заявил, что региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин в возрасте от 55 лет должны быть сохранены в полном объёме.