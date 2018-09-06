С учётом старости: в Прикамье предложили сократить налог на дешёвые авто

Пермь, , 12:36 — REGNUM В заксобрание Пермского края на рассмотрение внесен законопроект, который предусматривает изменение налоговой ставки на транспорт. Группа местных депутатов предлагает при утверждении ставки налога учитывать мощность и возраст автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом парламенте.

Согласно пояснительной записке, изменения предполагают снижение налога на автомобили до 100 лошадиных сил и повышение — для владельцев сверхмощных транспортных средств (от 250 лошадиных сил).

Инициаторы документа отметили, что ставки действуют с 1 января 2010 года и назрел вопрос об их пересмотре, поскольку накопленная инфляция за этот срок составила около 82%. В настоящее время для большинства категорий транспортных средств величина ставок ниже максимально допустимого налоговым кодексом РФ размера. Кроме того, действующие ставки предполагают, что владельцы платят одинаковый налог на автомобили, имеющие разный возраст. Между тем с возрастом рыночная стоимость авто уменьшается. В результате складывается ситуация, когда владелец дешевой машины вынужден платить такой же налог, что и хозяин дорогого нового автомобиля. Такое неравенство негативно сказывается на собираемости налогов с машин, чей возраст старше пяти лет.

Авторы законопроекта считают, что поправки положительном образом повлияют на бюджеты. Транспортный налог распределяется между бюджетами муниципальных образований и является существенным источником дохода. Корректировка ставок позволит увеличить налоговый потенциал бюджетов оценочно на 413 млн рублей ежегодно.