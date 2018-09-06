С владельца зерновой компании «Настюша» потребовали взыскать 36 млрд рублей

Москва, , 12:15 — REGNUM На руководителя и основного владельца крупной зерновой компании «Настюша» Игоря Пинкевича подали в арбитраж с требованием привлечь ответчика к субсидиарной ответственности и взыскать с него более 35,7 млрд рублей для расчетов с кредиторами. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В настоящее время заявление конкурсного управляющего «Настюши» Антона Никеева, подавшего в арбитраж, оставлено без движения по причине отсутствия на бумаге подписи заявителя, отметили в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Москвы признал «Настюшу» банкротом. Обманутые дольщики ЖК «Царицыно» в апреле заявили в открытом письме к главе Центробанка, что изначально Игорь Пинкевич затевал строительство для того, чтобы использовать привлеченные средства дольщиков на погашение долгов своего основного бизнеса — зерновой компании «Настюша».

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