Четверг, 6 Сентября 2018 года
13:20:31 МСК

С владельца зерновой компании «Настюша» потребовали взыскать 36 млрд рублей

Экономика

В настоящее время заявление конкурсного управляющего компании, подавшего в арбитраж, оставлено без движения

Москва, 6 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  На руководителя и основного владельца крупной зерновой компании «Настюша» Игоря Пинкевича подали в арбитраж с требованием привлечь ответчика к субсидиарной ответственности и взыскать с него более 35,7 млрд рублей для расчетов с кредиторами. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В настоящее время заявление конкурсного управляющего «Настюши» Антона Никеева, подавшего в арбитраж, оставлено без движения по причине отсутствия на бумаге подписи заявителя, отметили в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в феврале Арбитражный суд Москвы признал «Настюшу» банкротом. Обманутые дольщики ЖК «Царицыно» в апреле заявили в открытом письме к главе Центробанка, что изначально Игорь Пинкевич затевал строительство для того, чтобы использовать привлеченные средства дольщиков на погашение долгов своего основного бизнеса — зерновой компании «Настюша».

Читайте также: Дольщики ЖК «Царицыно» пришли к Собянину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить