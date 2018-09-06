Пенза, , 12:08 — REGNUM Вопрос внесения изменений в пенсионную систему Российской Федерации очень актуален. Пенсия — гарант благополучной и спокойной старости, закономерный результат многолетнего труда, налогоотчислений. У каждого гражданина должно быть ясное понимание этой системы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

«Являясь представителем молодого поколения, считаю очень правильной информационную работу, которая проводится с населением и профсоюзами. Руководство страны мониторит позицию и отношение населения к предлагаемым корректировкам пенсионной системы. Только качественная обратная связь от населения может гарантировать хорошие итоги любых изменений, в том числе пенсионной системы. Польза пенсионной реформы должна быть предельно ясно и прозрачна донесена до каждого гражданина РФ», — высказал свое мнение Безрукова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»