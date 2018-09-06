Комитет здравоохранения Рады: минздрав закупает просроченные лекарства

Киев, , 12:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины в 2017 году вывело из страны незаконным образом 6 млрд гривен ($210 млн), заявила глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 6 сентября «112 Украина».

По ее словам, ранее правительство разрешило поставлять лекарство только через 1,5 года после полной предоплаты, что позволило власти выводить бюджетные средства из страны. Богомолец добавила, что минздрав регуярно закупает просроченные лекарства, заявляя, что «экономит» таким образом бюджетные средства.

Депутат отметила, что тех врачей, которые не согласны с политикой правительства, увольняют.

Напомним, по данным социологической группы «Рейтинг», к исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун негативно относятся 46% жителей Украины.