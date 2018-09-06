Четверг, 6 Сентября 2018 года
13:26:08 МСК

Орешкин: «Мы ожидаем продолжения миграционного притока»

Экономика

В Минэкономразвития обещают работать «над качеством» рабочих мигрантов

Орешкин: «Мы ожидаем продолжения миграционного притока»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Москва, 6 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  Один из факторов, способствующих экономическому развитию страны, это изменение динамики экономически активного населения. Об этом 6 сентября заявил на Московском экономическом форуме министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ожидаем продолжения миграционного притока и будем работать над тем, чтобы качество этого притока увеличивалось», — заявил Орешкин и добавил, что этот фактор будет положительно влиять на «компонент занятости».

К числу других позитивных факторов, влияющих на рост занятости, министр отнес пенсионную реформу. Кроме того, он обратил внимание на необходимость роста производительности труда, особенно в той части, которая связана с повышением управленческих механизмов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Орешкин заявил на Московском финансовом форуме, что не видит причин для кардинального падения курса рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Орешкин: причин для кардинального ослабления рубля нет

Читайте развитие сюжета: Глава комитета Госдумы: Большинство регионов РФ не знают чего им ждать

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Московский финансовый форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить