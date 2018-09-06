Орешкин: «Мы ожидаем продолжения миграционного притока»

Москва, , 11:41 — REGNUM Один из факторов, способствующих экономическому развитию страны, это изменение динамики экономически активного населения. Об этом 6 сентября заявил на Московском экономическом форуме министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ожидаем продолжения миграционного притока и будем работать над тем, чтобы качество этого притока увеличивалось», — заявил Орешкин и добавил, что этот фактор будет положительно влиять на «компонент занятости».

К числу других позитивных факторов, влияющих на рост занятости, министр отнес пенсионную реформу. Кроме того, он обратил внимание на необходимость роста производительности труда, особенно в той части, которая связана с повышением управленческих механизмов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Орешкин заявил на Московском финансовом форуме, что не видит причин для кардинального падения курса рубля.

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