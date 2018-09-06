Южно-Сахалинск, , 11:36 — REGNUM Человеку нужно быть чем-то занятым. Люди, которые работают, считают себя нужными, необходимыми, не только своей семье, но и любимой работе. Поэтому неправильно ограничивать людей, если они хотят дольше работать. Повысив пенсионный возраст, государство даёт им эту возможность, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Совхоз Корсаковский» (Сахалинская область) Сергей Шаманаев.

«В сельском хозяйстве, например, на сегодняшний день остались профессионалы своего дела, это люди предпенсионного возраста, но без них никуда, потому что молодёжь очень неохотно идёт в сельское хозяйство. Возрастные работник прекрасно справляются со своей работой, и работодателю гораздо выгоднее, чтобы квалифицированные специалисты позже выходили на пенсию, это значит — производство в надежных руках», — отметил эксперт.

С прагматичной точки зрения учить молодежь — это затратно для работодателя, какие-то ошибки молодой специалист всё равно сделает, а работа опытного специалиста доведена до автоматизма и исполняется на высоком профессиональном уровне. Опыт не приходит за один день и его надо ценить. В России рано начинают говорить о том, что работник потерял профессионализм или сноровку. Возрастные работники дадут фору любому молодому специалисту.

«Для работодателя повышение пенсионного возраста — это большой плюс, он будет знать, что ценный работник никуда не уйдет и продолжит приносить пользу. Понятно, что любые преобразования людям кажутся сложными, непонятными, трудно воспринимаемыми, но потом все привыкают и всё идёт своим чередом. Сейчас самое главное для граждан — пройти этот переходный период изменений в пенсионном законодательстве», — высказал свое мнение Шаманаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»