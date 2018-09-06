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В России вдвое уменьшилось число «полумиллиардеров»

Экономика

По данным Knight Frank, к 2022 году число таких граждан может возрасти до 310 человек

В России вдвое уменьшилось число «полумиллиардеров»
Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Москва, 6 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  За пять лет начиная с 2012 года число граждан России с капиталом, превышающим $500 млн, уменьшилось в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Knight Frank.

По сведениям аналитиков, в период с 2012 по 2017 год в России практически вдвое (с 430 до 250 человек) снизилось число людей с состоянием свыше полумиллиарда долларов. В то же время, по данным Knight Frank, к 2022 году число таких граждан может возрасти до 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes опубликовал список наследников самых состоятельных предпринимателей России. Из него следует, что в 20 богатейших семьях 46 детей унаследуют состояние в сумме $211 млрд.

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