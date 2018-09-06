Банкротное дело управляющей компании тракторного концерна: новые детали

Чебоксары, , 11:26 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии опубликовал определение по делу о приостановлении производства по банкротному иску в отношении ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ). Дело о банкротстве будет рассмотрено после того, как будет дана оценка первому собранию кредиторов, где было принято решение об обращении в суд об открытии конкурсного производства. ККУ КТЗ считает данное собрание недействительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В суд обратился представитель ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ), заявив ходатайство о приостановлении производства о признании несостоятельным до рассмотрения судом заявлений о признании недействительным первого собрания кредиторов.

Представители временного управляющего ФНС не возражали. В то же время представитель налоговой службы дополнительно пояснил, что «возражает против утверждения конкурсным управляющим должника Калакутина Ю.Ф.», говорится в документе. Причиной стали три дела, в рамках которых действия арбитражного управляющего признаны незаконными, в ходе одного дела взысканы убытки с управляющего «в размере 4 024 097 руб. 77 коп., которые на сегодняшний день возмещены».

Согласно материалам дела, речь идёт о первом собрании кредиторов, которое было созвано 10 июля 2018 года. Предметом спора стали три принятых на нём решения: обращение в суд с ходатайством об открытии в отношении ККУ КТЗ конкурсного производства, поручение конкурсному управляющему ведение реестра и оставление на усмотрение арбитражного управляющего место проведения собрания кредиторов. В ответ в суд поступили заявления от ККУ КТЗ и ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» о признании данного собрания кредиторов недействительным — судебное заседание назначено на 26 сентября.

«Оспариваемые решения собрания кредиторов могут повлиять на исход дела о банкротстве, поскольку касаются непосредственно выбора процедуры банкротства, применяемой в деле о банкротстве к должнику… Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для приостановления производства по делу о банкротстве», — говорится в определении суда.

Производство по делу о банкротстве приостановлено до рассмотрения судом заявлений о признании недействительным решения первого собрания кредиторов и вступления судебного акта в законную силу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Чувашии рассмотрел ходатайство временного управляющего ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», в отношении которого по иску Внешэкономбанка еще в ноябре 2017 года был введён первый этап банкротства — наблюдение. 28 августа 2018 года производство по банкротному иску было приостановлено. Определение суда о приостановке производства может быть обжаловано.