Жилой фонд Рубцовска и Бийска готов к отопительному сезону менее чем на 2%

Рубцовск, Алтайский край, , 11:14 — REGNUM Ситуация с готовностью объектов к старту подачи тепла очень отличается от города к городу, отметили в управлении по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК). На начало сентября в лидерах оказались Назарово (Красноярский край), где к зиме подготовлено 93,7% объектов и Красноярск, где из 4509 домов необходимые мероприятия проведены в 3409, что составляет 75,6%. Далее следует Новосибирск, в котором из 8304 домов, находящихся в зоне обслуживания СГК, к осенне-зимнему периоду подготовились 63,7%.

Наибольшие опасения вызывает ситуация с подготовкой к отопительному сезону в Минусинске, Куйбышеве, Канске, Рубцовске и Бийске — в этих городах необходимые мероприятия проведены менее, чем в 8% домов. В Рубцовске эта цифра составляет 2%, в Бийске — только 0,44%.

В преддверии начала отопительного периода сотрудники служб тепловой инспекции Сибирской генерирующей компании во всех города присутствия проводят осмотр систем теплопотребления социальных объектов и объектов жилого фонда. По итогам осмотра составляется акт о готовности к приему теплоносителя либо выдаются замечания, которые необходимо устранить. В частности, энергетики проверяют состояние тепловых узлов, запорной арматуры теплового контура здания: (чердаки, подъезды, подвалы, межпанельные швы и т.п.), системы теплопотребления. В случае нарушений специалисты выдают необходимые рекомендации. Все замечания потребитель должен устранить не позднее 10 рабочих дней до начала отопительного сезона и вызвать представителя ресурсоснабжающей организации для повторной проверки объекта.

Одним из самых важных условий получения домом акта готовности к отопительному сезону является отсутствие задолженности у управляющей компании за тепловую энергию.

Своевременная готовность жилого фонда способствует качественному и бесперебойному обеспечению жителей теплом и горячим водоснабжением, отсутствию аварийных ситуаций в зимний период, а также необходима для получения администрацией города паспорта готовности к зиме.

«В городах, где готовность жилого фонда составляет менее 50%, а это большая часть нашего списка, по факту отопительный сезон может оказать под угрозой, потому что каждый дом — это звено в большой цепи гидравлического режима системы отопления целого города. И безответственное отношение к подготовке к зиме управляющей компании и собственников одного дома может привести к проблемам с теплоснабжением в других домах, которые добросовестно выполнили все необходимые мероприятия, — объяснил директор дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов. — По закону контролировать этот процесс должны муниципальные власти, ведь они отвечают за получение городом паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Наша проверка показала, что большинство городов присутствия имеет мало шансов получить данный документ. Учитывая, что до начала отопительного сезона в Сибири осталось около двух недель, руководители муниципалитетов должны принять срочные меры для подготовки жилого фонда в зоне своей ответственности к зиме».

Рейтинг готовности жилого фонда к отопительному сезону в городах присутствия СГК