Орешкин: причин для кардинального ослабления рубля нет

Москва, , 11:09 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития РФ, касающийся обменного курса рубля, не изменился, и причин для кардинального ослабления рубля нет. Об этом 6 сентября заявил глава министерства Максим Орешкин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если посмотрите наш прогноз — у нас прогноз по обменному курсу периода 2020 и последующих годов не изменился, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не видим причин для того, чтобы произошло кардинальное ослабление рубля. Долгосрочные оценки не меняются. Долгосрочный курс базируется на двух вещах. На бюджетном правиле, которое обеспечивают стабильность, и на инфляционном таргетировании, которое обеспечивает низкую инфляцию».

Кроме того, министр подчеркнул, что любая экономическая политика должна основываться на долгосрочных целях.

«Нельзя пытаться через принятие краткосрочных решений добиться долгосрочных целей, потому что за этим всегда следует расплата» , — предупредил Орешкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском финансовом форуме 6 сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин также заявил о важности аудита инвестиционных программ государственных компаний для оценки их рентабельности.

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