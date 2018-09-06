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Миссия МВФ прибыла с проверкой на Украину

Экономика

Киев до сих пор не получил следующий транш от фонда

Миссия МВФ прибыла с проверкой на Украину
Цитата из х/ф «Двенадцать стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР
«К нам едет ревизор!»

Киев, 6 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  На Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), сообщает 6 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, миссия будет работать на Украине с 6 по 19 сентября. Эксперты фонда обсудят с правительством Украины дальнейшее сотрудничество и возможную финансовую помощь от МВФ.

Напомним, Украина не может получить от МВФ очередной транш, поскольку она не выполнила все условия договора. Во-первых, Киев должен создать антикоррупционный суд. Во-вторых, на Украине должны поднять цены на газ для населения.

Программа сотрудничества Украины с МВФ предполагает выделение Киеву $17,5 млрд, однако пока Украина получила только $8,7 млрд. В 2018 году Национальный банк Украины прогнозировал получение очередного транша в размере $1,9 млрд.

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Украина и МВФ
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