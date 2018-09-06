Московская биржа: На фондовом рынке бум спроса от российских инвесторов

Москва, , 10:42 — REGNUM В России наблюдается удвоение спроса на корпоративные облигации. Об этом 6 сентября на Московском финансовом форуме заявил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, как передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас в последнее время бум спроса на фондовом рынке со стороны российских инвесторов, — заявил он. — Начиная с прошлого года, они удвоили свои операции в ОФЗ. У нас удвоение спрос на корпоративные облигации и на 33% выросли обороты физических лиц на рынке акций. Нужна сильная мотивация — она наступила с падением ставок по депозитам. И то, о чем уже говорилось — вырос объем публичного долга. Выросла его доля по сравнению с долгом банковским. Она была 20% восемь лет назад — сейчас она 30%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Московский финансовый форум собрал представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, профессионального и научного сообщества, общественных организаций и объединений, а также экспертов в сфере экономики и финансов международного уровня. Как сообщают организаторы мероприятия, решения, принятые на форуме, послужат основой для определения ключевых направлений финансово-экономической политики Российской Федерации в среднесрочной перспективе.

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