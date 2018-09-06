КАМАЗ планирует освоить современное литейное производство

Набережные Челны, Татария, , 10:39 — REGNUM Существующее на литейном заводе «КАМАЗа» производство будет модернизировано с участием специалистов голландской Gemco Engineers B.V., сообщила 6 сентября пресс-служба предприятия.

«На современном этапе развития компании особенно актуально внедрение новых технологий и оборудования в одно из самых сложных производств литейного завода — производство чугунного литья», — объяснил актуальность модернизации директор литейного завода Эдуард Панфилов.

Переговоры с представителями Gemco Engineers B.V. прошли накануне. Партнёры из Нидерландов провели анализ действующей технологии изготовления отливок «головка блока цилиндров» и «блок цилиндров». Первые предложенные специалистами решения уже внедрены в производство.

На предприятии сообщили, что результатом совместной работы с зарубежной компанией станет создание современного литейного производства, соответствующего мировым требованиям эффективности и рентабельности.

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