«Пенсионная реформа повысит уровень жизни пенсионеров»

Петропавловск-Камчатский, , 10:35 — REGNUM В любом деле всегда есть варианты решения. Также для решения проблем в пенсионной системе есть несколько вариантов. При этом один вариант может завести в тупик, а другой дать положительные результаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель рыболовецкого колхоза имени В.И.Ленина (Камчатский край) Сергей Тарусов.

Первый вариант — это ничего не делать, оставить всё, как есть. Что получится на выходе? Покупательская способность пенсий будет падать, и в какой-то период времени в стране не будет пенсии как таковой, выплаты пенсионерам просто нельзя будет назвать пенсией. То есть это критическое снижение уровня жизни пенсионеров, люди будут нищими.

Вариант второй — сделать то, что предлагается правительством РФ. Это непопулярное решение, но оно позволяет пенсионерам жить достойно в дальнейшем. Тому подтверждение слова президента РФ Владимира Путина о том, что в законодательство будет введено положение, согласно которому повышение пенсий будет ежегодно выше уровня инфляции. Это говорит о том, что уровень жизни пенсионеров будет повышаться, будет повышаться их покупательская способность. То есть диапазон их возможностей будет расширяться.

«При этом, стоит отметить, что люди предпенсионного возраста, как правило, это квалифицированные специалисты. Нормальный руководитель никогда не выгонит специалиста, который умеет, хочет работать и является наставником». Хорошие кадры всегда нужны. Поэтому полностью поддерживаю инициативу правительства РФ по поводу повышения пенсионного возраста, другого варианта нет. Если ничего не делать, тогда ничего и произойдет», — высказал свое мнение Тарусов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»