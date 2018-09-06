Северный широтный ход: «мёртвая дорога» станет историей успеха?

Салехард, , 10:22 — REGNUM Трагичная история Северного широтного хода не должна предаваться забвению. Но Россия стоит на пороге второй волны освоения Севера. И проект Северного широтного хода (СШХ) должен восприниматься по-новому — как история успеха, заявил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на канале YouTube Юрия Кукевича.

Современный федеральный проект Северный широтный ход ведёт свои истоки от «мёртвой дороги», которую строили в 1947—1953 годах заключённые. Железнодорожная артерия по замыслу должна была пролегать вдоль полярного круга и связывать отдаленные районы Севера. Так как её строили заключённые, она была зашифрован: N501 — Обское направление, N503 — Игарское направление.

Была построена половина запроектированного железнодорожного пути — почти 900 километров. Но после смерти Иосифа Сталина и ХХ съезда КПСС строительство «мёртвой дороги» было заморожено.

Ямальский общественный деятель Юрий Кукевич, который является потомком репрессированного, отметил, что люди, работавшие на 501-й стройке и чудом выжившие, печалились не о том, что они безвинно пострадали, а о том, что стройка, поглотившая сотни жизней, была брошена.

«История Северного широтного хода трагична, особенно в своем начале. Очень важно сохранить эту связь времен. Есть теперь возможность перевернуть страницу и этот проект по-новому преподнести: как проект успеха, как проект, необходимый для страны. Конечно, сердце наливалось, когда видно было, что чуть-чуть не хватило для реализации 501-й стройки. Смотришь на карту Северного широтного хода, накладываешь на ту 501-ю стройку, и ты понимаешь, что в свое время, не зная еще о залежах в недрах Ямала, проектировщики провели дорогу по всем нашим крупнейшим месторождениям. Сегодня очевидно: если бы стройка была завершена ещё в те годы, освоение Севера стране стоило бы меньших ресурсов. Мы помним кадры хроники первой волны освоения Севера, когда вышки ЛЭП везли вертолётами. Сейчас мы стоим перед второй волной освоения Севера. Нам необходимо улучшать логистику в Арктике — такие задачи ставит перед нами глава государства. Поэтому проект СШХ снова своевременный. И мы рады, что в новом веке мы подходим к его реализации», — высказал своё мнение о смыслах федерального проекта Дмитрий Артюхов.

Северный широтный ход — это стратегическая железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) протяженностью 707 км. Дорога должна соединить Урал и Арктику, обеспечив выход через Ямал к Северному морскому пути.

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