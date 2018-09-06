Владивосток, , 09:53 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос чувствительный, никому не хочется. Но сейчас сложилась такая ситуация, когда из двух зол выбирают меньшее. Людям нужно с пониманием отнестись к этой вынужденной мере властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM член совета директоров ОАО «Владморрыбпорт» (Владивосток, Приморский край) Денис Сарана.

Люди предпенсионного возраста прекрасно работают, если у человека интересная работа, то ему нет смысла сидеть не пенсии. Пенсия — это неконкретный возраст, а трудоспособность человека. Он идет на пенсию не потому, что возраст подошёл и надоело работать, а потому что не может по состоянию здоровья. Поэтому правильно, если работник идет на пенсию тогда, когда хочет. Власти примерно посчитали, что возраст, когда человеку будет сложно и тяжело работать, это 60 и 65 лет.

«В целом важно, чтобы росла экономика, и граждане больше зарабатывали, тогда не нужен будет трансфер из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Если будет рост благосостояния всего общества, то жизнь пенсионеров будет более обеспеченной и, может быть, можно будет даже раньше уходить на пенсию. Рост экономики в России — это реально, просто нужна политическая программа. Сейчас очевидные шаги в экономике есть, но они требуют реальных решений от тех людей, кто должен их принимать. При этом главная задача — сделать больше рабочих мест», — высказал свое мнение Сарана.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»