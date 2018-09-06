Максим Орешкин: Повышение НДС даст краткосрочный негативный эффект

Москва, , 10:27 — REGNUM Краткосрочный негативный эффект, который даст повышение НДС, позволит тем не менее сдержать рост инфляции в России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас экономика растет довольно устойчиво, — заверил министр. — Июль это рост 1,8%. Что является залогом устойчивого роста — это устойчивые внутриэкономического показатели. Мы имеем низкий внешний долг и это дифференцирует РФ от других стран. Те проблемы, которые есть в ЮАР и Аргентине это следствие макроэкономических недоработок, которые были там в последние годы. Санкции влияют негативно в целом на настроения».

Кроме того, Орешкин отметил, что на экономическую ситуацию отчасти влияют санкции, так как «когда любая негативная тема обсуждается» — это обеспечивает определенный краткосрочный эффект.

«Неопределенность, конечно, нас заставляет быть аккуратными, — добавил министр. — Еще один фактор, который нельзя отрицать — это тот эффект, который даст повышение НДС. Будет некоторый период времени, когда у нас ожесточится бюджетная политика. Здесь будет краткосрочный негативный эффект. Но он поможет сдерживать инфляцию».

В то же время, рассуждая об устойчивости финансовой системы РФ, Орешкин отметил, что запас ликвидности, который есть у государства спокойно может позволить РФ год «не заимствовать в принципе».

Напомним, что в первый день работы форума будут обсуждать меры, которые определят развитие экономики России на ближайшие шесть лет. Ключевой темой для дискуссии станут механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Читайте ранее в этом сюжете: В столице стартовал Московский финансовый форум

Читайте развитие сюжета: Московская биржа: На фондовом рынке бум спроса от российских инвесторов