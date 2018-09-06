Экс-депутат Рады: в Липецке по-прежнему работает фабрика «Roshen»

Киев, , 09:46 — REGNUM Липецкая фабрика украинского президента Петра Порошенко «Roshen» продает свои товары в США, заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, передает 5 сентября «NewsOne».

По его словам, в США продают «Киевский торт» марки Roshen, сделанный не на Украине, а в России, в Липецке. Таким образом, считает Артеменко, для Порошенко не так важен разрыв договора о дружбе с Россией, потому что его фабрики и так зарегистрированы и работают в России.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией, однако Украина также не будет продлевать действие договора.