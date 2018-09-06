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«Гознак» предложил модернизировать российские деньги

Экономика

Окончательное решение о модернизации российских банкнот стоит за Центральным банком РФ

«Гознак» предложил модернизировать российские деньги
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 6 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Дизайн российских банкнот, концепция которого была разработана еще в середине 1990-х годов, нуждается в модернизации, заявил генеральный директор предприятия «Гознак» Аркадий Трачук. Об этом пишут 6 сентября «Известия».

По словам Трачука, сама концепция современных российских банкнот на сегодняшний день «несколько устарела». Глава «Гознака» подчеркнул, что в первую очередь, по его мнению, следует «обновить» банкноту номиналом 5 тыс. рублей. В то же время он уточнил, что окончательное решение о модернизации российских банкнот стоит за Центральным банком РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Банке России заявили, что в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

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