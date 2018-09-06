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Кредитование малого бизнеса в Китае: финансовые институты освободили от НДС

Экономика

Новые правила будут действовать до 31 декабря 2020 года

Пекин, 6 сентября 2018, 09:40 — REGNUM  Финансовые институты Китая освободили от уплаты НДС с доходов от кредитования индивидуальных предпринимателей (ИП) и малых предприятий. Такое решение приняло Министерство финансов страны, говорится в циркуляре ведомства.

В сообщении отмечается, что новые правила, которые будут действовать до 31 декабря 2020 года, применят к займам и кредитным задолженностям до 1 млн юаней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем заявил, что Пекин твердо намерен отстаивать либерализацию и упрощение мировой торговли, а также всячески содействовать строительству мировой экономики открытого типа.

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Экономика Китая
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