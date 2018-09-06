Воронежская область: строительства обхода Лосево идет с опережением графика

Воронеж, , 09:33 — REGNUM Работы по строительству автомобильной дороги в обход села Лосево и города Павловска ведутся с опережением графика. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 5 сентября в ходе поездки на объект врио губернатора Александра Гусева и председателя ГК «Автодор» Сергея Кельбаха.

Сергей Кельбах напомнил, что в обход Лосево и Павловска строится дорога I — б категории, общая ее протяженность составит 85,17 км, расчетная скорость движения — 120 км/ч. Дорога будет четырехполосной, помимо этого здесь будет построено 37 путепроводов и мостов, пять транспортных развязок, оборудовано семь площадок для отдыха. По графику работы должны завершиться в декабре 2020 года, однако работы ведутся с опережением графика.

«Строящаяся дорога — первой технической категории, то есть высшей, рассчитана на траффик-поток до 80 тысяч автомобилей в сутки. В этом году в районе Павловска свыше сорока тысяч автомобилей было зафиксировано в сутки, то есть это с достаточно большим запасом, с перспективой на будущее», — заявил Сергей Кельбах журналистам.

Глава региона заверил, что при строительстве трассы будут учтены интересы местных предпринимателей.

«Будут появляться многофункциональные зоны, зоны торговли, мы тоже это обсуждали. Но стационарные помещения для торговли, наверное, останутся, потому что часть трафика будет идти через альтернативу, через Лосево и Павловск. Существенно малый бизнес здесь не пострадает», — сказал глава региона.

При этом, отметили глава региона и председатель «Автодора», пункт взимания платы будет работать в первую очередь на транзит и грузоперевозки, организация движения по платному участку будет выполнена таким образом, чтобы не создавать проблем для местных жителей.

Как напоминаетИА REGNUM, район села Лосево сегодня является, пожалуй, самым проблемным участком на трассе «Дон» в границах Воронежской области — особенно летом, так как именно через этот участок автомобилисты едут в южном направлении. Долгожданное строительство автообхода стартовало в августе 2017 года. Как ожидается, в первые пять лет эксплуатации в сутки участок дороги сможет принимать до 12 тыс. автомобилей. Стоимость реализации проекта по данным на август 2017 года оценивалась в 60 млрд рублей.

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