Ростовский губернатор внёс законопроект о сохранении льгот для пожилых

Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс в Законодательное собрание проект закона о распространении действующих в регионе пенсионных льгот до достижения пенсионного возраста. Первыми законопроект рассмотрят члены комитета по социальной политике регионального парламента, сообщает пресс-служба донского Законодательного собрания.

Как уточняется, законопроектом предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда, в том числе ветеранов труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности после повышения пенсионного возраста в России.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября законопроект рассмотрят на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

Кроме этого, ожидается, что на ближайшем заседании донского парламента депутаты нового созыва примут пакет поправок.

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