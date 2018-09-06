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Ростовский губернатор внёс законопроект о сохранении льгот для пожилых

Экономика

Первыми законопроект рассмотрят члены комитета по социальной политике регионального парламента

Ростов-на-Дону, 6 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс в Законодательное собрание проект закона о распространении действующих в регионе пенсионных льгот до достижения пенсионного возраста. Первыми законопроект рассмотрят члены комитета по социальной политике регионального парламента, сообщает пресс-служба донского Законодательного собрания.

Как уточняется, законопроектом предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда, в том числе ветеранов труда Ростовской области, а также для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников социальной сферы в сельской местности после повышения пенсионного возраста в России.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября законопроект рассмотрят на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

Кроме этого, ожидается, что на ближайшем заседании донского парламента депутаты нового созыва примут пакет поправок.

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Повышение пенсионного возраста
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