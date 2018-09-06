Фирма сына экс-министра Татарии банкротит фигуранта: дело Швецова

Казань, , 09:28 — REGNUM Спустя три месяца после того, как директор компании-автоперевозчика ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» (ПАО «ПАК») подал иск с требованием признать банкротом Владимира Швецова, в Арбитражный суд Татарии поступил аналогичный иск от компании, которой руководит и наполовину владеет Швецов. Теперь ООО «Союздорстрой 10» требует признать банкротом ПАО, которое было к тому же фигурантом уголовного дела, в 2017 году возбуждённого в отношении Владимира Швецова. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена. При этом в базе суда уже есть аналогичные претензии от физлица к ПАО, но они также не рассмотрены, заседание по проверке обоснованности должно состояться 12 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий по иску, поданному ООО 5 сентября 2018 года, составляет 63 692 328,78 рубля, но она может вырасти почти в два раза. Арбитражный суд РТ до конца не рассмотрел иск ООО «Союздорстрой 10» к ПАО «ПАК», Банку ВТБ и ОАО «РИАТ» (Набережные Челны), в котором истец требует признать за ним право собственности на 60 млн рублей на специальном банковском счете, открытом в ПАО «Банк ВТБ», и понудить банк перечислить эти деньги ООО. Также этим же иском компания требует признать недействительным дополнительное соглашение от 8 декабря 2017 года к договору купли-продажи объектов от 1 ноября 2017 года. Подробности сделки неизвестны, суд должен начать рассмотрение иска сегодня, 6 сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат», созданное в Набережных Челнах, а в марте 2018 года сменившее прописку на Казань, фигурировало в уголовном деле, которое было возбуждено по факту мошенничества в ноябре 2017 года. Следствие считает, что Владимир Швецов — совладелец и директор ООО «Союздорстрой 10» с нарушением законы вывел из-под обременения имущество ПАО. Сумма вырученных средств составила 60 млн рублей. Расследование дела не завершено, ранее по нему был допрошен Владимир Швецов-старший, который с мая 2001 года по 2007 год руководил министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

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И Владимир Швецов, и ООО «Союздорстрой 10» на сегодня — кандидаты в банкроты. 12 сентября 2018 года суд начнёт рассмотрение иска ООО «РБР16», подавшего банкротный иск еще в мае 2018 года. Сумма претензий составила свыше 4,371 млн рублей. В дело в качестве истца пыталась вступить фирма из Крыма — ООО «Торговый дом Автопродукт», которому задолжали чуть более 286 тыс. рублей, но суд отказал в ходатайстве.

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Банкротный иск к Владимиру Швецову, как физлицу и индивидуальному предпринимателю, подал директор ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» и АО «Финансовая компания «Дорстройинвест» Марат Исламов. Сумма претензий превышает 1,905 млн рублей. Дело начнут рассматривать 19 сентября 2018 года.

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Не все гладко и у ПАО, созданного в 2000 году. 10 августа 2018 года Наталья Михеева из Набережных Челнов потребовала признать компанию банкротом, предъявив долги в сумме более 586 тыс. рублей. Дело пока также не рассмотрено, заседание назначено на 12 сентября 2018 года. К первоначальному истцу присоединились Руслан Каримов и Рустэм Нугманов.

Напомним, фирма Швецова успела также попасть в информационную повестку и соседнего региона — в Чувашии ООО «Союздорстрой 10» пыталось стать подрядчиком конфликтной дорожной стройки, но контракт на реконструкцию моста через реку Большой Цивиль на км 677+174 автодороги М-7 «Волга» ей не достался.

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