Давление на нефть может усилиться

Москва, , 09:19 — REGNUM Цены на нефть продолжили корректироваться от недавних максимумов на подходе к отметке $80, близость которой уже не первый раз спугнула покупателей. Теперь Brent колеблется неподалеку от уровня $77, целостность которого котировки уже нарушали накануне и в ходе утренних торгов 6 сентября, что с технической точки зрения говорит о готовности медведей протолкнуть актив еще ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В сырьевом сегменте стали усиливаться и проявляться страхи по поводу валютного кризиса в развивающемся мире. Участники рынка тут же проецируют подобные сигналы на перспективы спроса и приходят к неутешительным выводам. И это в дополнение к беспокойству по поводу мирового спроса на фоне торговых войн. К слову, сегодня Штаты могут огласить решение по новым тарифам в отношении Китая, и этот фактор может усилить давление на котировки черного золота», — считает эксперт.

Локально негатива на рынок добавили данные API, которые не оправдали ожиданий рынка. Запасы сырой нефти сократились на 1,17 млн баррелей против прогноза падения почти на 3 млн, запасы нефтепродуктов, включая бензин, увеличились. Теперь трейдеры опасаются, что официальный отчет, который будет опубликован 6 сентября вечером, тоже разочарует и вдобавок отразит рост добычи.

«Так, понижательные риски для Brent превалируют в краткосрочном периоде, и в случае прохождения уровня $77 котировки нацелятся на область $76,50, которая способна сдержать падение, если давление будет умеренным», — полагает Мащенко.

Нефти не удалось удержать позиции на уровне $78