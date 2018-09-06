ВВС США отказались от бомб компании, связанной с Вексельбергом

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Связь американской компании A. Finkl & Sons Co с российским олигархом Виктором Вексельбергом стоила предприятию контракта с Военно-воздушными силами США на поставку авиабомб на сумму в $419,6 млн. Об этом сообщает 5 сентября агентство Bloomberg.

По сведениям издания, A. Finkl & Sons Co является дочерним предприятием швейцарской компании Schmolz + Bickenbach, которая, в свою очередь, связана с Вексельбергом, владеющим 12,59% Schmolz + Bickenbach AG.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года российский миллиардер Виктор Вексельберг, который попал под американские санкции, был вынужден сократить свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

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