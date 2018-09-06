Москва, , 09:10 — REGNUM Российская валюта продолжила отступление на торгах 5 сентября. Доллар, который в начале сессии достигал отметки 68,50 руб. впервые с 22 августа, впоследствии обосновался в районе 68,20 руб., тогда как пара евро/рубль выросла в пределах 0,5%, комфортно расположившись в области 79,25 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Рубль остается заложником негативных факторов, которых за вчерашний день даже прибавилось. Так, напоминанием о жесткой санкционной риторике Запада стала Британия, которая твердо заявила, что будет настаивать на расширении санкций Евросоюза против России. А тем временем конфликт интересов РФ и США в Сирии предполагает сохранение напряженных отношений между двумя странами и введение новых ограничений, помимо истории с предполагаемым вмешательством в выборы», — пояснил эксперт.

«Вишенкой на торте» стало объявление Минфина об увеличении закупок валюты Минфином с 7 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. Правда, операции будут проводиться не на открытом рынке. Учитывая набор медвежьих факторов, можно сказать, что рубль держится неплохо, тем более что цены на нефть перешли к снижению. Положение дел на развивающихся площадках немного улучшилось — валюты пытаются стабилизироваться, но этого явно недостаточно, чтобы задать рублю противоположный вектор движения.

«До конца недели ослабить давление на российскую валюту способны лишь массовые повсеместные распродажи доллара в случае выхода откровенно слабой статистики по рынку труда. Но даже в этом случае не приходится надеяться на ощутимое восстановление. Так, в ближайшее время пара доллар/рубль продолжит стремиться в направлении уровня 69 руб., где ближайшая цель проходит в районе 68,50 руб.», — считает Ковалев.

Читайте также: Сильный рубль правительству и экспортерам не нужен