«Мангазея Золото» построит в Забайкалье горноперерабатывающее предприятие

Чита, , 09:01 — REGNUM ООО «Мангазея Золото» объявило о намерении построить новое горноперерабатывающее предприятие в Могочинском районе Забайкальского края. Речь идёт о разработке золоторудного месторождения Наседкино, запасы которого по международной классификации оценены в более чем 19 тонн золота при среднем содержании 2,17 г/т с возможностью разработки открытым способом. На финансирование этого проекта в 2018—2019 годах компания намерена потратить менее 3,1 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Власти региона начинание бизнесменов поддерживают. Сегодня, 6 сентября, губернатор Наталья Жданова и генеральный директор «Мангазея Золото», управляющей организации «Дальцветмет» Сергей Янчуков заключили соглашение о сотрудничестве.

По оценке губернатора, новое горноперерабатывающее предприятие обеспечит для жителей региона более 500 рабочих мест и даст дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет. В свою очередь, Сергей Янчуков заявил, что Наседкино — один из ключевых проектов развития компании «Мангазея Золото». Известно, что мощность горноперерабатывающего предприятия составит 1 миллион тонн руды в год, а производство начнется уже в 2019 году.

Напомним, в 2017 году забайкальские предприятия добыли 13,3 тонны золота, что на 10% больше результата 2016 года. Ещё одним крупным проектом стала передача китайцам Ключевского золоторудного месторождения.

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