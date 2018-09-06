Пенза, , 08:42 — REGNUM Сложно не волноваться по поводу повышения пенсионного возраста, потому что пенсионная реформа затрагивает каждого человека. Но это было предсказуемо и ожидаемо. Сейчас людей надо не убеждать, а объяснять суть пенсионной реформы, не хватает информации, отсюда непонимание и негатив, заявила корреспонденту ИА REGNUM учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 поселок Мокшан Пензенской области Анна Макарова.

«Изменения в пенсионной системе были предсказуемы, ведь последние изменения в стране происходили в 50-х годах, то есть граждане живут по системе, которой более 50 лет. За это время в стране произошли колоссальные изменения в различные сферах, а в пенсионной системе — нет, поэтому закономерно, что изменения пенсионного законодательства назрели», — считает педагог.

Нынешние пенсионеры получат от проведения пенсионной реформы одни плюсы, а люди в возрасте 35−40 лет надеются, что реформа будет проведена грамотно и обдуманно, что все средства, которые высвободятся в результате повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной сфере и позволят повысить уровень жизни пенсионеров.

«Все здравомыслящие люди понимают, что повышение пенсионного возраста неизбежно, остаётся надеяться на то, что государство не пойдет против своих граждан, власти прислушаются к их мнению, и люди не пострадают от проведения реформы», — высказала свое мнение Макарова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»